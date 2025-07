La folle corsa verso il caldo estremo Temperature sempre più tropicali

Il 24 giugno del 1869, il registro dell’Osservatorio narrava di un’estate avvolta da temperature tropicali, un fenomeno raro e sorprendente per l'epoca. Questa corsa sfrenata al caldo, ancora oggi, ci ricorda quanto il clima possa sorprenderci. Mentre ci prepariamo a vivere un’altra estate di fuoco, è fondamentale riflettere sulle implicazioni di questo trend inarrestabile. La domanda che sorge spontanea è: come possiamo affrontare questa nuova realtà?

Bellissimo sereno, cosa singolare essendo il 24 giugno. Dal registro dell'Osservatorio, 24 giugno 1869 * * * Contrariamente a quanto mostrato dalle altre stagioni che avevano fatto registrare un rallentamento nella folle corsa al rialzo termico, l'estate è partita fortissima e non sembra intenzionata a rallentare. Un giugno di rara potenza anche per gli standard del terzo millennio. Secondo solo al terribile 2003 quando la stagione frantumò in maniera imbarazzante qualsiasi record dei 150 anni precedenti, il mese appena trascorso ci riporta a quella terribile estate che riuscì ad avere per giugno anche mezzo grado in più di media rispetto all'attuale.

