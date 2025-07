Sventola di nuovo bandiera blu su palazzo Mancini Dopo due anni senza il vessillo è tornato in città

Cattolica torna a brillare con la Bandiera Blu su Palazzo Mancini, dopo due anni di attesa. Questa mattina, la città si è animata con una cerimonia pubblica per celebrare il riconoscimento della Bandiera Blu 2025, simbolo di eccellenza ambientale e qualità delle acque. Un momento di orgoglio che sottolinea l’impegno di Cattolica nel mantenere elevati standard di sostenibilità e accoglienza. E così, la Regina riprende il suo splendore, pronta ad accogliere turisti e cittadini con rinnovato entusiasmo.

Il vessillo svetta già su Palazzo Mancini e quest’oggi, martedì 8 luglio, sarà issato anche sul pontile di via Fiume, ben visibile su tutta la spiaggia. Cattolica celebra la consegna della Bandiera Blu 2025 con una cerimonia pubblica aperta a tutta la cittadinanza in programma quest’oggi. Un evento importante sotto tanti punti di vista perché il prestigioso vessillo, è bene ricordarlo, torna a sventolare sulla Regina dopo due anni di assenza e dopo una lunga storia che lo aveva visto protagonista per decenni in città dagli anni ‘80 ad oggi. La cerimonia sarà così suddivisa: ore 11.30, appuntamento al Pontile, spiaggia centrale, via Fiume, dove il Professore Claudio Mazza, Presidente della FEE Italia, consegnerà il vessillo alla Sindaca di Cattolica Franca Foronchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sventola di nuovo bandiera blu su palazzo Mancini. Dopo due anni senza, il vessillo è tornato in città

In questa notizia si parla di: anni - vessillo - bandiera - palazzo

: , , Giovedì 3 luglio alle ore 18.30, presso lo Spazio Espositivo del Punto IAT, al pianoterra del Palazzo Comunale di Formia, si terrà un incontro di grande interesse culturale con Paolo Di R Vai su Facebook

Sventola di nuovo bandiera blu su palazzo Mancini. Dopo due anni senza, il vessillo è tornato in città; La bandiera della discordia: favorevoli e contrari al vessillo di Israele su Palazzo D’Accursio; Torre del Greco, ritrovato un antico vessillo comunale: ora esposto nel Palazzo Baronale insieme alla nuova bandiera cittadina.

Bandiera palestinese, un vessillo di pace | InfoPal - La bandiera palestinese, definita in arabo ??? ??????, non nasce inizialmente come bandiera della Palestina, bensì come vessillo progettato da Sharif Hussein per la rivolta ... Da infopal.it

I 170 anni della Polizia celebrati dalla bandiera - la Repubblica - I 170 anni della Polizia celebrati dalla bandiera Bandiera italiana al Quirinale nel 1930 Il vessillo nazionale, di cui viene oggi presentato un volume al Quirinale, è insignito di 46 ... Scrive repubblica.it