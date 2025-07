Emergenza esondazioni ’Arzilla Viva’ in trincea

L’emergenza esondazioni torna a preoccupare i cittadini di Arzilla, che rilanciano l’allarme sul rischio crescente in caso di intense piogge. A distanza di 20 mesi dall’incontro in Prefettura, il comitato "Arzilla Viva" denuncia un peggioramento della situazione, con barriere di vegetazione incolta che ostacolano il deflusso delle acque. La comunità chiede interventi immediati per proteggere abitanti e territori da future tragedie.

I cittadini rilanciano l’allarme sul torrente Arzilla e sul rischio esondazione in caso di "bombe d’acqua". A distanza di 20 mesi dall’incontro in Prefettura, avvenuto a novembre 2023, il comitato " Arzilla Viva ", denuncia che "la situazione è ulteriormente peggiorata per la presenza nell’alveo di barriere formate dalla vegetazione incolta ". Aggiungono Walter Durpetti e Enrico Fumante, rappresentanti del Comitato: "Dopo i tragici eventi accaduti nelle valli e del Misa e del Nevola e successivamente in Emilia Romagna, è ormai chiaro che i fenomeni temporaleschi che, una volta erano classificati trentennali, oggi si verificano più volte all’anno, causando morti e danni ingentissimi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Emergenza esondazioni ’Arzilla Viva’ in trincea

In questa notizia si parla di: arzilla - viva - emergenza - esondazioni

Emergenza esondazioni ’Arzilla Viva’ in trincea; Pericolo Arzilla, 20 mesi di inerzia a Fano. I residenti: «Il torrente ci fa sempre più paura»; Emilia-Romagna, 2.500 evacuati. Il Cdm stanzia 20 milioni e dichiara lo stato di emergenza - Ciciliano: Siamo nella fase di soccorso tecnico urgente, sono circa 1300 gli sfollati.

Pericolo Arzilla, 20 mesi di inerzia a Fano. I residenti: «Il torrente ci fa sempre più paura» - Il torrente Arzilla continua a mettere paura, anzi ne fa ancora di più agli abitanti del quartiere omonimo, perché nell’alveo del ... Segnala msn.com

Arzilla, dopo la paura cresce la rabbia: «Risolvete il problema, serve un incontro urgente tra Comune, Regione e Consorzio di bonifica» - Corriere Adriatico - FANO Il sonno relativamente più tranquillo trascorso dai residenti nei pressi del torrente Arzilla nella notte scorsa non ha fatto dimenticare la lunga veglia, l’ansia e la preoccupazione suscitata ... Si legge su corriereadriatico.it