Tra solitudine e fragilità In 6.500 seguiti dall’Asp Boom di nuove richieste

L’aumento delle richieste di supporto evidenzia un trend crescente di persone in difficoltà, tra solitudine e fragilità. Nel Circondario, il numero di minori assistiti dai servizi sociali si sta espandendo, riflettendo un bisogno emergente che richiede attenzione e risposte tempestive. Ma cosa significano questi numeri per la comunità e come possiamo intervenire efficacemente? Scopriamolo insieme, analizzando le sfide e le opportunità di questa realtà in evoluzione.

Cresce il numero delle persone prese in carico dall’ Asp. Dalle 6.212 del 2023 si è passati alle 6.489 dello scorso anno, con un aumento di 277 unità (+4,46%). Si amplia, perlomeno negli ultimi dodici mesi, la fascia dei minori seguiti dai servizi sociali del Circondario: il dato cresce dai 1.739 casi del 2023 ai 1.751 dello scorso anno. Per questi ultimi, tuttavia, nel 2022 era stata superata quella quota di 1.800 persone prese in carico sfiorata anche l’anno prima. In aumento costante, invece, i numeri degli adulti in difficoltà e dei disabili (oggi 1.850 nei dieci comuni) e degli anziani (2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tra solitudine e fragilità. In 6.500 seguiti dall’Asp. Boom di nuove richieste

