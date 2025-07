Caldo e farmaci Garattini | Chiedete al medico se il dosaggio va modificato

In estate, il caldo può influire sull’efficacia dei farmaci che assumiamo quotidianamente. L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ci ricorda che la salute non va in vacanza: è fondamentale chiedere al medico se il dosaggio va modificato durante le alte temperature. Per garantire il massimo beneficio dalle terapie, ascolti sempre i consigli degli esperti e segui le indicazioni fornite—la tua sicurezza prima di tutto.

Il grande caldo può alterare l’efficacia di molti farmaci. Le alte temperature possono modificare il meccanismo d’azione di parecchi medicinali come quelli per l’ansia, l’ipertensione e il Parkinson, ma anche gli antibiotici. A mettere in guardia è l’ Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), che attraverso una campagna sui suoi social e informazioni pubblicate sul proprio portale sottolinea che “salute e sicurezza non vanno in vacanza”. Il professor Silvio Garattini, presidente e fondatore dell’ Istituto Mario Negri, condivide il monito: “Le persone che stanno assumendo farmaci come quelli contro l’ipertensione devono prestare particolare attenzione perché il caldo può aumentarne l’efficacia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Caldo e farmaci, Garattini: “Chiedete al medico se il dosaggio va modificato”

