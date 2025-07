Terracina crolla tetto locale | un morto

Una tragedia scuote Terracina, sul litorale del basso Lazio, quando il crollo di un tetto in un ristorante provoca una vittima e numerosi feriti. La vittima, una sommelier di 31 anni, e altri ne sono rimasti gravemente feriti, mentre le indagini si concentrano sulle cause dell'incidente. La Procura ha disposto il sequestro del locale mentre si cerca di fare luce su un possibile ruolo di responsabilità. Restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa tragica vicenda.

7.00 Una vittima e una decina di feriti, nel crollo del tetto di un ristorante a Terracina, sul litorale del basso Lazio in provincia di Latina. Morta una sommelier 31enne, che guidava il servizio in sala con un collega. In prognosi riservata tre dei feriti. La Procura ha disposto il sequestro del locale. Alcuni testimoni che si trovavano nella sala del ristorante, nel centro di Terracina, hanno parlato di 2 cedimenti.Non escluso un ruolo del maltempo:non pioveva,ma c'era vento forte. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Crolla il tetto di un ristorante stellato a Terracina, panico tra i clienti. Almeno 7 feriti, grave una ragazza: ¬ęSituazione complessa - Un drammatico crollo scuote Terracina: il tetto del rinomato ristorante stellato ¬ęEssenza¬Ľ cede improvvisamente, provocando panico tra i clienti e almeno sette feriti, tra cui una giovane in gravi condizioni.

