Libera Terra nei guai | le coop fondate da don Ciotti in rosso

Libera Terra, simbolo di speranza e impegno antimafia, è oggi in difficoltà finanziarie. Dietro i nomi evocativi di martirio e sacrificio si nascondono cooperative sociali sospese tra debiti e bilanci in rosso, spesso dipendenti da contributi pubblici. Mentre le manifestazioni celebrano il coraggio dei volontari, i numeri raccontano una realtà più complessa. È giunto il momento di riflettere sul vero impatto di questa battaglia sociale.

Dietro nomi che evocano martirio, coraggio e sangue versato per lo Stato ci sono cooperative sociali appese a contributi pubblici che annaspano tra debiti e bilanci in rosso. L'antimafia dei campi, quella celebrata nei festival e nelle scuole, zoppica nei numeri e arranca nei conti. La retorica regge. I bilanci no. Le coop sono tutte appartenenti al Consorzio Libera Terra, ideato dal sacerdote antimafia per antonomasia don Luigi Ciotti per rendere produttivi i vigneti strappati alle famiglie di 'ndrangheta, gli uliveti sottratti ai camorristi, le masserie dalle quali sono stati sfrattati i boss della Sacra corona unita o di Cosa nostra.