Gli autobus contromano | Chiamata la polizia locale per scortarli nel tragitto

Un episodio insolito ha coinvolto alcune corse dell’autobus, costretto a viaggiare contromano e sotto la vigilanza della polizia locale. Tra le mille sfide quotidiane del trasporto pubblico, situazioni come questa richiamano l’attenzione sulla sicurezza e sull’efficientamento dei servizi. Ma cosa si nasconde dietro a questi episodi improvvisi? Scopriamolo insieme per comprendere meglio le dinamiche che interessano i nostri mezzi di trasporto pubblici.

C’è un incrocio. L’autobus si ferma, accosta dove può. Viene avvisata la centrale di Start a Cesena. Si spegne, e con lui l’aria condizionata. Rimane così per un po’, tra il caldo e la fretta dei passeggeri, mentre l’autista parla al telefono. Non si muove finché non arriva una pattuglia della polizia locale, che lo scorta per un tratto prima di proseguire sul tragitto da programma. È quello che è successo nei giorni scorsi per alcune corse del trasporto pubblico di linea. In altri casi un autista, inviato dalla centrale, precede il mezzo e avvisa gli automobilisti che arrivavano chiedendo loro di lasciarlo passare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli autobus contromano: "Chiamata la polizia locale per scortarli nel tragitto"

