Tormentone dell' estate 2025 forse quest' anno non esiste una canzone che merita davvero il titolo

Il tormentone dell’estate 2025 sembra ancora sfuggente, lasciando spazio a una riflessione: forse l’assenza di un brano iconico è segno di un cambiamento nel modo in cui viviamo la stagione. Quest’anno, si preferisce evitare riferimenti forzati, puntando su autenticità e innovazione. Ma, tra musica e tendenze, ci chiediamo: questa nuova strada arricchirà davvero la nostra estate o ci farà perdere qualcosa di speciale?

La tendenza ora è quella di evitare quei tipici riferimenti agli elementi estivi a volte messi un po’ forzatamente. Da un certo punto di vista è anche un bene, ma. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Tormentone dell'estate 2025, forse quest'anno non esiste una canzone che merita davvero il titolo

