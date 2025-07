savignano wine ecco i migliori vini premiati

Wine Savignano è un'esperienza indimenticabile che celebra la passione, l’eccellenza e la tradizione della Romagna. Nelle suggestive cornici del centro storico, oltre 5.000 visitatori hanno riscoperto il piacere di scoprire i migliori vini premiati, accompagnati dai sapori autentici delle cantine e distillerie locali. Un evento imperdibile che unisce cultura, creatività e gusto, lasciando un segno indelebile nel cuore di ogni appassionato.

A Savignano sul Rubicone oltre cinquemila persone per due sere hanno invaso il centro storico per l’evento dedicato al vino, alla creatività e alla qualità romagnola del buon bere. Ben 32 cantine e 5 distillerie hanno fatto degustare i loro prodotti nelle piazze Borghesi e Amati e in corso Vendemini in un’atmosfera particolare che ha avvolto il cuore della citttà, in collaborazione con l’associazione italiana sommelier Romagna. Wine Savignano è stata una vetrina sul mondo del vino e la cultura enologica e sono stati premiati il miglior Sangiovese, Albana e Rebola. Migliore Albana ’Amedeo’ di Zavalloni Vini, Cesena, seconso posto per il vino ’Tridente 2023’ della Cantina Merlotta, terzo posto per il vino ’Fondatori 2024’ sempre della Cantina Merlotta; migliore Sangiovese Monterotondo 2022, Cantina Valle del Vento, Meldola; secondo posto per il vino Lunatico di Family farm Gobbi, terzo posto per il vino Barone Rosso della cantina Franco Galli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it