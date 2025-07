Autovelox sotto accusa | Sono stati approvati Nessuna irregolarità

Autovelox sotto accusa: una chiara svolta giudiziaria che ribadisce la legittimità degli strumenti di rilevazione approvati, senza irregolarità. La recente ordinanza della Corte di Cassazione, supportata dal Ministero dell’Interno, rafforza la posizione sulla regolarità dei sistemi non omologati ma approvati, confermando la validità delle procedure esistenti. Un passo importante per la sicurezza stradale e la trasparenza normativa.

"L’attuale ordinanza della Corte di Cassazione non muta il quadro giuridico-normativo né la posizione espressa dal Ministero dell’Interno già nel 2024, che sottolinea la regolarità dell’utilizzo di sistemi di rilevazione della velocità approvati e non omologati, sostenendo la sostanziale equipollenza dei processi di approvazione e omologazione". Lo ha detto l’assessora alla Sicurezza Alessandra Camporota, riportando la risposta del prefetto, interpellato dal sindaco sul ‘problema di sistema’ autovelox, nella seduta del Consiglio comunale di ieri, in risposta alle interrogazioni di FI e Modena per Modena, e di FdI sul velox in tangenziale Carducci dopo la sentenza della Corte di Cassazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autovelox sotto accusa: "Sono stati approvati. Nessuna irregolarità"

