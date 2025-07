Legali e magistrati sciopero della fame a sostegno del disegno di legge Giachetti

Oggi, in Italia, si marcisce in galera, come fa qualunque paese civile, senza un adeguato sistema di liberazione anticipata. Per questo, avvocati e magistrati scendono in campo con uno sciopero della fame a staffetta, chiedendo al Parlamento di riconsiderare urgentemente il disegno di legge Giachetti. Un gesto di coraggio e di impegno per garantire giustizia e umanità a chi merita una seconda possibilità .

Convincere il Parlamento a riesaminare urgentemente il disegno di legge Giachetti per l’allargamento temporaneo della liberazione anticipata. È questo lo scopo dello sciopero della fame a staffetta che avvocati e magistrati inizieranno oggi. Una iniziativa promossa dall’avvocato Valentina Alberta (nella foto) e dal magistrato Stefano Celli, secondo cui le adesioni sono già un centinaio. "Oggi, in Italia, si marcisce in galera, come fa qualunque corpo esposto al misto di caldo umido e temperature insopportabili - dicono gli organizzatori dell’iniziativa - La chiave è stata buttata via e con lei i diritti più elementari, a cominciare da quello alla salute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legali e magistrati, sciopero della fame a sostegno del disegno di legge Giachetti

