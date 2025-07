wimbledon 2025 iniziano i quarti di finale alcaraz e fritz mettono nel mirino lo scontro diretto

Wimbledon 2025 entra nel cuore della sua emozionante e combattuta seconda settimana. Con gli alti e bassi di questa edizione, le sfide dei quarti di finale promettono spettacolo e suspense, tra attesi scontri di top player come Alcaraz e Fritz e il ritorno degli italiani. Rimanete con noi, perché il torneo si avvia a regalare ancora molte sorprese e momenti indimenticabili.

In attesa del ritorno in campo dei due alfieri italiani il torneo di Wimbledon 2025 entra sempre piĂą nel vivo. Il martedì della seconda settimana segna infatti l’inizio delle sfide dei quarti di finale. Il programma di giornata propone i match valevoli per la parte bassa del tabellone di singolare maschile e quelli della parte alta del tabellone di singolare femminile. In un’edizione del torneo che non ha risparmiato risultati a sorpresa non mancheranno certamente le emozioni anche nelle sfide odierne. Programmato per vincere potrebbe essere il titolo in grado di sintetizzare al meglio lo straordinario stato di forma di Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it