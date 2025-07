Il Real Madrid vuole posticipare il gioco La Liga per dare tregua ai giocatori

Il Real Madrid fa una proposta sorprendente: chiedere il posticipo dell'inizio della Liga fino a ottobre, per tutelare la salute dei propri giocatori dopo un cammino intenso fino alle semifinali del Mondiale per club. Una decisione che potrebbe rivoluzionare il calendario futbolistico spagnolo e suscitare molte reazioni tra tifosi e avversari. Se La Liga respingerà questa richiesta, sarà interessante scoprire come si evolverà la stagione.

2025-07-07 14:19:00 Breaking news: Secondo quanto riferito, il Real Madrid ha chiesto a La Liga di rimandare il loro appuntamento di apertura della stagione fino a ottobre. Cadena Ser e come riferimento il club ha discusso con gli avversari Osasuna, così come la Federazione calcistica spagnola, nel tentativo di far riposare la partita dopo che Madrid ha raggiunto le semifinali della Coppa del Mondo del club. Se La Liga rifiuta la richiesta, è probabile che Madrid porterà il loro caso al comitato delle competizioni. 41 giorni per tornare a Laliga . pic.twitter.commwq0tjyyqo – Laliga English (@laligaen) 7 luglio 2025 Il gioco è stato originariamente fissato per martedì 19 agosto, l’ultima partita della prima giornata, ma afferma Madrid che non dà ai loro giocatori la pausa obbligatoria di tre settimane scritta nelle regole della lega e tre settimane di pre-stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

