Minacce di morte e botte alla mamma | 35enne finisce a processo

Una vicenda sconvolgente scuote la provincia di Ascoli, dove un uomo di 37 anni è finito sotto processo per gravi maltrattamenti in famiglia, tra minacce di morte e violenze fisiche contro la madre. Difeso dagli avvocati Gramenzi e Morganti, l’indagato si trova ora davanti alla giustizia, nel tentativo di fare luce su comportamenti inaccettabili che hanno lasciato segni profondi nella vita familiare. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di proteggere le vittime e combattere ogni forma di abuso domestico.

Di aver maltrattato la madre deve rispondere un 37enne residente in zona montana finito sotto processo davanti al tribunale di Ascoli dove è difeso dagli avvocati Umberto Gramenzi e Silvia Morganti. E’ accusato di maltrattamenti in famiglia. Era il dicembre del 2023 quando il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Annalisa Giusti aveva disposto nei suoi confronti l’ allontanamento dalla casa di famiglia col divieto di avvicinamento all’abitazione a meno di 1.000 e di non avvicinarsi sotto i 500 metri dai luoghi solitamente frequentati dall’anziana madre, vittima delle sue angherie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minacce di morte e botte alla mamma: 35enne finisce a processo

