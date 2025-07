Miniere dopo oltre 40 anni potrebbe ripartire l’attività estrattiva in Val di Scalve

Dopo oltre 40 anni di silenzio, si avvicina un possibile ritorno all’attività mineraria in Val di Scalve, un territorio ricco di storia e potenzialità. Era l’inizio degli anni ’80 quando le ultime miniere di fluorite chiusero i battenti, lasciando spazio al passato minerario di questa regione. Ora, il giacimento strategico potrebbe riaccendere l’interesse e le speranze di un’economia locale rinnovata, aprendo un nuovo capitolo per le Orobie.

Era l’inizio degli anni ’80 quando dalle miniere del massiccio della Presolana a 1.900 metri di quota uscirono gli ultimi carrelli carichi di fluorite, uno dei quattro minerali estratti nelle gallerie scavate nella roccia scalvina. Ora, a più di quarant’anni di distanza, l’attività estrattiva in Val di Scalve potrebbe ripartire: il giacimento di fluorite ‘dentro’ la regina delle Orobie è infatti considerato di interesse strategico nel nuovo Programma nazionale delle esplorazioni (Pne), pubblicato nei giorni scorsi dall’ Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Il lavoro dei tecnici dell’Ispra ha prodotto un dossier di 156 pagine e l’identificazione di 14 progetti in tutta la penisola per rispondere concretamente all’appello dell’Unione europea, che ha richiesto ai Paesi membri di costruire un piano minerario. 🔗 Leggi su Bergamonews.it