cestista morto dopo lo schianto nel cantiere cinque rinvii a giudizio e un patteggiamento

La tragica scomparsa del giovane cestista Marco Lelli Ricci ha sconvolto la comunità e l'intera scena sportiva. Dopo un lungo iter giudiziario, la sentenza del giudice Silvia Marini apre la strada al dibattimento, con cinque imputati pronti a comparire in aula. Questa fase rappresenta un passo fondamentale verso la verità e la giustizia per una perdita così devastante. La vicenda si appresta a entrare nel cuore del processo, lasciando aperte molte speranze e interrogativi.

La tragedia del giovane cestista Marco Lelli Ricci verrà discussa in dibattimento. Cinque dei sei imputati complessivi andranno infatti a processo, con prima udienza già fissata per dopo l’estate. È quanto stabilito dalla sentenza pronunciata ieri pomeriggio dal giudice dell’udienza preliminare Silvia Marini. La decisione del gup rappresenta il primo punto di svolta processuale per la vicenda giudiziaria scaturita dalla morte del 15enne bolognese, sopraggiunta a seguito di un incidente stradale nella primavera del 2022. Per i fatti di quella maledetta sera erano imputati a vario titolo per concorso in omicidio stradale il padre di Marco, conducente della vettura su cui viaggiava lo stesso adolescente (assistito dall’avvocato Vittorio Galassetti, nella doppia veste di imputato e parte lesa), la ragazza che guidava l’auto la cui targa è stata trovata sul luogo dello schianto (avvocato Riccardo Ziosi), due funzionari della Provincia, ente proprietario della strada (avvocati Massimo Bissi e Luca Esposito), e i due responsabili dell’azienda che stava eseguendo i lavori (avvocato Riccardo Caniato). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it