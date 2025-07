Quando gioca Sinner contro Shelton a Wimbledon data e orario del prossimo incontro

Il grande spettacolo di Wimbledon sta per entrare nel vivo: il 9 luglio, mercoledì, Jannik Sinner affronta Ben Shelton nei quarti di finale sul prestigioso campo centrale. Un confronto imperdibile tra il talento italiano e l’americano d’élite, pronti a scrivere una nuova pagina di storia tennistica. Resta con noi per scoprire orario, emozioni e approfondimenti di questa sfida epica che promette adrenalina e talento.

Jannik Sinner mercoledì 9 luglio giocherà a Wimbledon il match dei quarti di finale contro Ben Shelton, top ten americano. Tutto quello che c’è da sapere sul match che sarà in programma sul campo centrale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sinner - shelton - wimbledon - gioca

Ambesi ragiona: “Shelton può essere ostico per Sinner. Attenzione a Djokovic: è perfettamente a suo agio” - Jannik Sinner sta conquistando Wimbledon 2025 con una determinazione senza precedenti, stabilendo un nuovo record per l’Italia ai Championships.

Jannik Sinner gioca due set pessimi, ma riesce a superare il turno a Wimbledon grazie al ritiro di Dimitrov che a causa di un problema muscolare ha abbandonato all'inizio del terzo set. Sinner tornerà in campo mercoledì e lo farà contro l'americano Shelton, c Vai su Facebook

#Sinner-#Shelton, quarti di finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv Vai su X

Sinner-Shelton, quarti di finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Jannik Sinner - Ben Shelton a Wimbledon 2025: programma dei quarti, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Sinner sfida Shelton ai quarti di finale: quando e dove vederla.

Sinner-Shelton, quarti di finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il numero uno al mondo ha conquistato il passaggio del turno dopo il ritiro di Grigor Dimitrov, costretto a fermarsi per un problema al pettorale destro ... Riporta msn.com

Sinner quando gioca? Jannik sfida Shelton ai quarti a Wimbledon. Orario e dove vederla in tv e streaming - L'azzurro, sotto di due set contro Dimitrov, ha comunque staccato il pass per i quarti di finale a Wimbledon per l'infortunio del ... msn.com scrive