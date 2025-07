La crisi colpisce anche la Brianza Più precarietà e lavoro povero

La crisi economica colpisce duro anche in Brianza, portando precarietà e lavoro povero. Durante la Giornata dell’Economia, i rappresentanti del PD hanno evidenziato come la Lombardia rischi di perdere il ruolo di locomotiva, pagando un prezzo elevato per la trasformazione in corso. "Ospitiamo con orgoglio questa giornata – dichiara Lorenzo Sala – in un momento in cui urge trovare soluzioni concrete per rilanciare il nostro territorio e garantire un futuro più stabile per tutti."

I rappresentanti territoriali del Pd hanno evocato più volte, durante la Giornata dell’Economia, lo spettro di una Lombardia non più "locomotiva economica" d’Italia e d’Europa. Si è parlato molto di quanto la Brianza e la Lombardia stiano pagando un prezzo alto per la trasformazione economica in atto. "Ospitiamo con orgoglio questa giornata – dichiara Lorenzo Sala, segretario provinciale del Pd Monza e Brianza –, in un momento in cui urge decidere cosa fare a livello di politiche industriali. Siamo felici del passaggio della segretaria Elly Schlein, che ha sottolineato la necessità di declinare sviluppo e innovazione con attenzione alle dimensioni sociali e ambientali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La crisi colpisce anche la Brianza. Più precarietà e “lavoro povero”

In questa notizia si parla di: brianza - crisi - colpisce - precarietà

Landini sbarca in Brianza. I referendum e la crisi St - Landini arriva in Brianza tra manifestazioni e ascolto della comunità, promuovendo i 5 sì ai referendum del 8 e 9 giugno.

La crisi colpisce anche la Brianza. Più precarietà e “lavoro povero”.