Stellantis in caduta libera Crolla la produzione -33%

Nel 2026, Stellantis si troverà di fronte a una sfida cruciale: rilanciare la produzione in Italia con modelli competitivi e accessibili, fondamentali per la ripresa del settore auto nel Paese. Mentre la Pandina di Pomigliano d’Arco dimostra resilienza, rappresentando oltre metà della produzione nazionale, il futuro dipenderà dall’abilità dell’azienda di adattarsi alle nuove esigenze di mercato e di mantenere alta la competitività. La vera sfida sarà...

Nel 2026 Stellantis si gioca buona parte della produzione in Italia. Il prossimo sarà l'anno decisivo per gli impianti dislocati nel Paese. Occorrono modelli che assecondano le richieste del mercato e, soprattutto, a prezzi accessibili. Mentre tiene botta la Pandina di Pomigliano d'Arco, che da sola con 67.500 unità e seppur in calo del 15% sul 2024, copre il 54% della produzione totale in Italia, per la vera ripartenza sarà importante l'impatto della Fiat 500 ibrida da 17mila euro che Mirafiori sfornerà, nel 2026, in almeno 100mila pezzi. Lo stato dell'arte di Stellantis, presentato nel rapporto del sindacato Fim-Cisl, vede un primo semestre in peggioramento rispetto a un anno fa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it