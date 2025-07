Terracina Latina crolla il tetto di un ristorante | le immagini

Un dramma scuote Terracina, dove il crollo improvviso del tetto del rinomato ristorante stellato "Essenza" ha tragicamente causato la morte di Mara Severin, giovane sommelier. Le cause dell’incidente sono ancora ignote, lasciando la comunità sgomenta e in attesa di risposte. Un episodio che ricorda quanto sia fragile la sicurezza, anche nei luoghi di eccellenza, e ci spinge a riflettere sull’importanza della prevenzione.

A Terracina, in provincia di Latina, il tetto del ristorante stellato "Essenza", in via Tripoli, è crollato per cause ancora da chiarire. Una dipendente del locale, Mara Severin di 31 anni, è morta dopo essere stata ricoverata d'urgenza all'ospedale della localitĂ balneare. La donna era una sommelier e guidava il servizio insieme a un altro collega. Era stata estratta viva dalle macerie, ma le sue condizioni erano apparse fin da subito gravi. I feriti, tra personale del ristorante e clienti, sono circa una decina, tre in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it