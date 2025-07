Fluminense-Chelsea dove vederla oggi in TV e streaming | orario formazioni e canale TV

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perdere nemmeno un minuto della semifinale tra Fluminense e Chelsea, sei nel posto giusto! Ti forniremo tutte le informazioni su orario, canale TV, piattaforme streaming e formazioni, così potrai vivere questa emozionante sfida senza preoccupazioni. Preparati a tifare e seguire ogni momento di questa battaglia epica al Mondiale per Club! Continua a leggere per scoprire come non perderti nulla.

Fluminense-Chelsea è il match valido per la semifinale al Mondiale per Club. La sfida tra la squadra brasiliana e quella inglese si giocherà oggi, martedì 8 luglio, alle ore 21:00 italiane. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fluminense-Chelsea: formazioni, dove vederla, canale tv, diretta streaming - Se sei appassionato di calcio e non vuoi perderti il grande scontro tra Fluminense e Chelsea, questa guida ti fornirà tutte le informazioni sulle formazioni, canali TV e piattaforme streaming per seguire in diretta questa emozionante semifinale del Mondiale per Club FIFA.

Fluminense-Chelsea dove vederla oggi in TV e streaming: orario, formazioni e canale TV; Fluminense-Chelsea probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Thiago Silva, Cano, Palmer, Pedro Neto e Joao Pedro; Fluminense-Chelsea: orario, probabili formazioni e dove vedere la semifinale del Mondiale per Club.

