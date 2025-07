Il comitato No vasca | Acque da controllare

un dettagliato dossier sulle problematiche ambientali e sanitarie della vasca di laminazione. Questa vittoria rappresenta un passo importante nella tutela del nostro territorio, dimostrando che la mobilitazione può rompere il silenzio e stimolare azioni concrete da parte delle istituzioni. La nostra voce si fa sentire: il cambiamento è possibile quando cittadini e comitati si uniscono per difendere l’ambiente e la salute pubblica.

"La mobilitazione rompe il muro del silenzio istituzionale". Il comitato No Vasca vince una prima battaglia e ottiene una convocazione ufficiale, in Regione, per discutere delle criticità igienico-sanitarie della vasca di laminazione inserita all’interno del Parco Nord. "Durante il Festival della Biodiversità siamo andati in uno degli appuntamenti a Oxygen per incontrare l’assessore ai Sistemi verdi e Territorio Gianluca Comazzi e consegnargli una lettera di istanze riguardo la bonifica del torrente e il monitoraggio della struttura", racconta la portavoce Matilde Minella. Istanze ambientali che il comitato porta avanti ormai da anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il comitato “No vasca“: "Acque da controllare"

