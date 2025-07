Gradimento Silvetti è 70esimo | Io comunque sono soddisfatto Sono risalito di cinque posizioni

Nonostante la posizione modesta nella classifica dei sindaci pubblicata dal Sole 24 Ore, i segnali di progresso di Daniele Silvetti sono evidenti. Con un aumento di cinque posizioni rispetto all'anno precedente, il primo cittadino di Ancona sottolinea come, anche in un panorama difficile, la fiducia dei cittadini possa lentamente consolidarsi. È questa volontà di miglioramento costante che dà speranza e apre a nuovi orizzonti per il futuro della città .

"Sono soddisfatto perché qualcosa si muove pure nelle classifiche. Rispetto a quando mi sono insediato e allo scorso anno il gradimento, seppur di poco, aumenta. Non è facile prendersi la fiducia degli anconetani, ma lentamente io e la mia squadra ci stiamo riuscendo". La classifica dei sindaci pubblicata ieri dal Sole 24 Ore pone Daniele Silvetti alla casella n. 70 su 97, di sicuro non una posizione invidiabile, eppure ci sono dei dettagli che fanno ben sperare per lui e per il centrodestra dorico. Silvetti, sindaco di Ancona dal 30 maggio 2023, in questo periodo di due anni fa aveva formato la sua giunta e iniziava ad affrontare i primi atti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gradimento, Silvetti è 70esimo: "Io comunque sono soddisfatto. Sono risalito di cinque posizioni"

In questa notizia si parla di: sono - silvetti - gradimento - soddisfatto

Tajani: «Ius scholae, 10 anni di studi sono sufficienti ma prima la riforma della giustizia. Regionali? Forza Italia ambiziosa. Silvetti valore aggiunto» - Antonio Tajani e Forza Italia puntano a un’Italia più giusta e meritevole. Dopo dieci anni di studi, lo Ius Scholae può finalmente diventare realtà , ma solo con una riforma della giustizia e delle autonomie regionali all’altezza.

Gradimento, Silvetti è 70esimo: Io comunque sono soddisfatto. Sono risalito di cinque posizioni.

L’indice di gradimento dei sindaci. Parcaroli cresce: «Sono orgoglioso». Governance Poll, il primo cittadino di Macerata è al 34esimo posto - MACERATA Continua a crescere l’indice di gradimento del sindaco di Macerata Sandro Parcaroli secondo le risultanze dell’annuale lavoro condotto dal Sole 24 Ore. Si legge su corriereadriatico.it

Gradimento dei sindaci, Salvetti: “Livorno mi premia ancora, soddisfatto del lavoro fatto” - Il sindaco Luca Salvetti torna al centro dell’attenzione dopo la pubblicazione del sondaggio annuale del Sole 24 Ore sul gradimento dei primi cittadini italiani. livornopress.it scrive