I Concerti del Conservatorio Rossini di Pesaro continuano a incantare gli amanti della musica con una serie dedicata al pianoforte, ospitata nel suggestivo cortile di Palazzo Montani Antaldi. Da Bach a Stravinsky, cinque appuntamenti pomeridiani gratuiti (ore 18) presenteranno interpretazioni di giovani talenti pronti a far rivivere i grandi nomi della musica classica. Un’occasione imperdibile per scoprire i futuri protagonisti del panorama musicale internazionale.

Proseguono I Concerti del Conservatorio Rossini di Pesaro con la serie appuntamenti dedicati alla musica per pianoforte. Nel cortile di Palazzo Montani Antaldi si svolgeranno da domani per poi proseguire dopodomani, l’11, 15 e 16 cinque appuntamenti pomeridiani (ore 18) ad ingresso libero, che presenteranno al pubblico capolavori della musica da Bach a Stravinsky. Quattordici giovani interpreti dei corsi accademici di I e II livello della Scuola di pianoforte si avvicenderanno seguendo un percorso di ascolto che quest’anno è rappresentato da un titolo, in cui è racchiusa una possibile chiave di lettura del programma proposto in ogni singolo pomeriggio musicale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I Concerti del Conservatorio. Bach e Beethoven, i veri grandi

