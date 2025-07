Fratelli d’Italia | Pd polemiche sterili Stiamo cambiando il volto della città

Macerata sta vivendo una svolta concreta e ambiziosa, mentre le polemiche sterili rischiano di distogliere l’attenzione dai veri progressi. Ninfa Contigiani sottolinea come il nostro impegno sia rivolto a rendere la città moderna, connessa e accessibile, in un percorso di progettazione che coinvolge tutta la comunità. È tempo di guardare avanti, concentrandoci sui risultati concreti che stanno trasformando Macerata in una città all’altezza delle sue potenzialità.

"Ninfa Contigiani sposta l’attenzione dalla nostra concretezza alla polemica sterile. Macerata è protagonista di una fase di progettazione e costruzione che mira a renderla moderna, connessa e accessibile". Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia in Comune – con Lorella Benedetti, Marco Bravi, Andrea Blarasin, Pierfrancesco Castiglioni, Romina Leombruni e Paolo Virgili – replica alla consigliera Pd che aveva evidenziato "la mancanza di coordinamento dei cantieri in città e il ‘sequestro’ delle aree verdi", vista la chiusura per lavori sia dei giardini Diaz che del parco di Fontescodella. Ora, però, arriva la risposta dalla maggioranza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fratelli d’Italia: "Pd, polemiche sterili. Stiamo cambiando il volto della città"

