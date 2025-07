Bertinoro ’Luis’ ospita foto tra cielo e terra

un viaggio emozionale tra le meraviglie del cielo e della terra, un’esperienza che unisce arte, natura e spiritualità. Ideale per gli appassionati di fotografia e cultura, l’evento invita gli ospiti a scoprire nuovi orizzonti attraverso l’obiettivo di talentuosi artisti. Perché lasciare che la bellezza ci sorprenda, anche quando pensiamo di aver visto tutto? Questa mostra è molto più di una semplice esposizione fotografica: è un invito a riscoprire la meraviglia nel quotidiano.

Il ristorante Luis di Collinello ospita la mostra fotografica ‘ Viaggiando tra l’Universo & la Terra ’, un progetto intenso ed emozionante firmato da Manuel Linari e Loris Ferrini. L’esposizione si inserisce nel ciclo ormai consolidato di rassegne artistiche ospitate negli spazi del ristorante, da anni punto di riferimento per cultura, gusto e bellezza nel cuore della Romagna. Questa mostra è molto più di una semplice esposizione fotografica: è un incontro tra due visioni del mondo, tra cielo e terra, tra il desiderio dell’infinito e l’amore per ciò che ci circonda ogni giorno. Manuel Linari, con il suo sguardo rivolto alle profondità del cosmo, e Loris Ferrini, appassionato interprete dei paesaggi terrestri, hanno saputo fondere i loro stili in una narrazione visiva intensa, poetica e profondamente rispettosa delle rispettive visioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it