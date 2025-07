Calciomercato il Milan punta su Doué | servono 20 milioni

Il calciomercato si infiamma: il Milan punta forte su Guéla Doué, giovane talento dello Strasburgo, per rinforzare la corsia sinistra dopo l'addio di Theo Hernandez. Con una richiesta di almeno 20 milioni di euro, i rossoneri sono pronti a sferrare l'attacco, sondando il mercato e preparando un’offerta che potrebbe rivoluzionare il reparto difensivo. La sfida è aperta: riuscirà il Diavolo a portare a casa il promettente francese?

Milan su Guéla Doué, lo Strasburgo chiede 20 milioni. Il Milan che si è appena riunito agli ordini di Max Allegri punta a rinforzare la corsia sinistra di difesa, dato l'imminente addio di Theo Hernandez. Nelle ultime ore si è fatto spazio con forza il nome di Guéla Doué, terzino sinistro dello Strasburgo, nonché fratello della stella del Psg. Per strapparlo al club francese servono almeno 20 milioni di euro, ma il sondaggio è già partito. Como su Douglas Luiz, ecco la formula. Non vuole saperne di fermarsi il Como di Cesc Fabregas. Dopo aver acquistato un mucchio di giovani potenziali stelle, ora la dirigenza starebbe pensando al rilancio di Douglas Luiz, oggetto misterioso alla Juventus, eppure giocatore di caratura mondiale in Premier League. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it