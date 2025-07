Il trend di wellness dell' estate 2025? Ritirarsi con se stessi a leggere Per sviluppare il cervello e rilassarsi veramente

L'estate 2025 si preannuncia come la stagione del wellness intimo, un vero e proprio ritorno a sé stessi attraverso la lettura. Secondo il rapporto di Pinterest, i ritiri letterari saranno protagonisti, mostrando che non servono lunghe distanze per rigenerarsi: anche un weekend tra le mura di casa può trasformarsi in un viaggio di scoperta personale. Ritiri ...

I l rapporto di Pinterest sull’estate 2025 parla chiaro: questa sarà una stagione dedicata ai ritiri letterari. E in Francia, ma non solo, le vacanze libro sotto braccio sono molto diffuse. Non occorre andare troppo lontano: a volte basta un semplice week end a casa propria, o nel proprio posto preferito, e iniziare a leggere un libro. È già questo un modo molto semplice per stimolare il cervello, sviluppare l’empatia e la memoria. Ritiri letterari, anche a casa propria, che fanno bene a mente e spirito. Libri brevi da portare in viaggio: 11 titoli da leggere d’un fiato X Leggi anche › Libri che ci cambiano la vita, i nostri preferiti Ritiri letterari, la tendenza wellness dell’estate. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il trend di wellness dell'estate 2025? Ritirarsi con se stessi a leggere. Per sviluppare il cervello e rilassarsi veramente

In questa notizia si parla di: estate - trend - wellness - ritirarsi

Quest’estate tornerà (finalmente) in trend il blush in polvere - Quest'estate il blush in polvere torna prepotentemente di moda, segnando un cambio di tendenza nel panorama del make-up.

Ritiri letterari, che cos’è il trend wellness dell’estate 2025; Ritiro Yoga: le SPA più belle dove seguire lezioni open air con panorami mozzafiato; Estate tra fitness e yoga, gli appuntamenti di giugno e luglio 2024.

Ritiri letterari, che cos’è il trend wellness dell’estate 2025 - Per sviluppare il cervello e rilassarsi veramente ... Secondo iodonna.it