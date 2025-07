Re Carlo l’altra Regina oltre Camilla che può tutto O quasi

Re Carlo ha sempre avuto un rapporto speciale con Carole Middleton, una donna di grande carisma e influenza, che nel cuore della monarchia britannica rappresenta molto più di un semplice nome. Dietro le quinte, questa "regina borghese" esercita un potere sottile ma deciso, contribuendo a plasmare il futuro della corona in modi che vanno oltre le apparenze. È un legame che promette di riscrivere le dinamiche del trono, dimostrando che il vero potere spesso si nasconde nei dettagli.

C’è u n’altra Regina in Gran Bretagna, anche se nel cuore di Re Carlo c’è spazio solo per Camilla. Si tratta di una donna borghese ma molto potente che porta un cognome che piace a tutti, Middleton. Non è la scontata Kate che a tempo debito salirà sul trono, ma di sua madre Carole che negli anni ha acquisito visibilità, rispetto e autorevolezza. Re Carlo, il rapporto con Carole Middleton. Re Carlo non ha mai avuto nulla da ridire sui suoi consuoceri Middleton, nemmeno quando la loro azienda di articoli per feste è fallita. A Carole e Michael Middleton, genitori di Kate e suoceri di William, è di fatto permesso di fare quasi tutto, come se facessero parte anche loro della Famiglia Reale. 🔗 Leggi su Dilei.it