conto alla rovescia per la regata internazionale al molo 35 scafi pronti a partire per la croazia

Il conto alla rovescia è iniziato: tra poche ore, i maestri del mare partiranno da Civitanova per la prestigiosa regata internazionale "Civitanova-Sebenico". Con 35 scafi pronti a scivolare sulle acque cristalline della Croazia, questa tappa del campionato italiano offshore promette emozioni e sfide memorabili. La passione per la vela si fa ancora più forte, e il mare si prepara a raccontare nuove avventure. Non resta che seguire l’evento e tifare per i nostri velisti!

È partito il countdown per la 24esima " Civitanova-Sebenico ", regata internazionale valevole come tappa del campionato italiano offshore della Federazione italiana vela, organizzata dal Club Vela Portocivitanova con il Circolo Vela Val Sebenico e con i patrocini della Regione, del Coni Marche, del Comune di Civitanova e della città di Sebenico. Gran parte dei 35 scafi iscritti (ma altri potrebbero aderire all'ultimo momento) sono già nelle banchine del Cvp in attesa del via, che verrà dato giovedì alle 12. Due le novità dell'edizione 2025. La prima riguarda l'eliminazione della classe Libera, da quest'anno infatti tutti i concorrenti dovranno regatare con i compensi Orc International, sia i raggruppamenti per barche da regata sia quelle da diporto.

