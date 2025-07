Sport in tv oggi martedì 8 luglio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Se sei un appassionato di sport, oggi, martedì 8 luglio, non puoi perderti la nostra guida completa su cosa vedere in TV e streaming. Dalla spettacolare quarta tappa del Tour de France alle emozioni di altri eventi live, OA Sport ti assicura un panorama dettagliato degli orari e dei programmi, così da vivere ogni momento sportivo senza perdere neanche un istante. Preparati a tifare e seguire l’azione: tutto pronto per un’altra giornata di adrenalina!

Oggi, martedì 8 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul ciclismo, con la quarta tappa del Tour de France nella quale il fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar potrebbe lanciare il guanto di sfida e andarsi a prendere la Maglia Gialla in possesso allo stato attuale delle cose di Mathieu van der Poel. Sarà invece la terza frazione del Giro d’Italia femminile, un’occasione per le velociste di lasciare il segno. 🔗 Leggi su Oasport.it