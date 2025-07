Il processo a von der Leyen si trasforma in una resa dei conti tra Popolari e Socialisti

Il processo a Ursula von der Leyen si trasforma in una vera battaglia tra popolari e socialisti, con il caso Pfizer e le accuse di Ursula contro gli «apologeti di Putin» al centro del dibattito. Giovedì, il Parlamento Ue si prepara a votare una mozione di sfiducia, mentre Fratelli d’Italia sceglie di non votare e S&D opta per l’astensione. Una resa dei conti politica che potrebbe cambiare gli equilibri europei.

Caso Pfizer, Ursula contro «gli apologeti di Putin». Giovedì la mozione di sfiducia del Parlamento Ue: Fratelli d'Italia non vota, S&D verso l'astensione.

