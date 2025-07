Caldo torrido e rincari di gas e luce si ferma anche il nucleare francese L’esperto | Non siamo pronti Quando serve energia il sistema traballa

In un contesto di caldo torrido e rincari energetici, anche il nucleare francese si ferma, evidenziando le vulnerabilità del nostro sistema. Quando l’energia diventa più necessaria, i pilastri fondamentali come i reattori nucleari iniziano a vacillare, mettendo a rischio la stabilità. Ne parliamo con Marco Lupo, esperto di energia, che ci avvisa: la nostra preparazione non è ancora sufficiente per affrontare le sfide imminenti. Resta con noi per scoprire cosa ci attende.

“Nei momenti in cui servirebbe più energia, alcuni dei pilastri del sistema iniziano a traballare. Un esempio su tutti appunto il nucleare francese. Se manca l’acqua nei fiumi, o se è troppo calda, i reattori rallentano o si fermano”. A parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Marco Lupo. Quest’ultimo è amministratore e direttore commerciale di Utilities dimension, delegato Assium Emilia Romagna ed esperto nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale. – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Caldo torrido e rincari di gas e luce, si ferma anche il nucleare francese. L’esperto: “Non siamo pronti. Quando serve energia il sistema traballa”

