Calciomercato Juve piace molto un nome dalla Premier League per il centrocampo | prezzo abbordabile Tutti i dettagli sul possibile colpo

La Juventus fa sul serio e punta forte su Wilfried Ndidi, talento nigeriano in forza al Leicester, come possibile rinforzo per il centrocampo. Un nome di grande affidabilità , dal costo contenuto rispetto ad altri big europei, che potrebbe rappresentare la mossa giusta per rafforzare la mediana in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli su questa suggestiva trattativa che potrebbe cambiare gli equilibri della Juventus nel calciomercato estivo.

Calciomercato Juve, piace molto un nome dalla Premier League per il centrocampo: tutti i dettagli. Il calciomercato Juve ha messo gli occhi su Wilfried Ndidi, centrocampista classe 1996, che milita attualmente nel Leicester e nella nazionale nigeriana, per rinforzare la propria mediana in vista della prossima stagione. L'intento della Vecchia Signora è quello di aggiungere un giocatore di qualità e solidità al centrocampo, e Ndidi potrebbe essere la pedina giusta per completare la rosa di Igor Tudor. Calciomercato Juve, chi è Ndidi. Wilfried Ndidi è un centrocampista di grande esperienza e duttile, noto per la sua abilità nel recupero palla e nella distruzione delle trame avversarie.

