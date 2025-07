Principio d’incendio nell’ex pizzeria a Spirano fiamme dal contatore

Un principio d'incendio si è sprigionato nell'ex pizzeria di Spirano, provocato dal contatore elettrico e scoppiato in modo improvviso. La tempestiva segnalazione di un passante, allarmato dal fumo, ha permesso ai vigili del fuoco di Treviglio di intervenire prontamente. Grazie alla loro prontezza, le fiamme sono state circoscritte e spente prima che si potessero diffondere ulteriormente, salvando così l'edificio e prevenendo conseguenze più gravi.

Spirano. È stato il fumo a far scattare l’allarme. In tarda serata di lunedì 8 luglio un principio d’incendio si è sviluppato all’interno del contatore elettrico di un’ex pizzeria d’asporto dismessa in via Michelangelo Merisi, a Spirano. Ad accorgersi del rogo è stato qualcuno che, insospettito dal fumo, ha allertato i vigili del fuoco di Treviglio. Il loro tempestivo intervento ha permesso di circoscrivere e spegnere le fiamme prima che potessero propagarsi all’intero edificio con conseguenze ben più gravi. Sul posto è arrivato anche il sindaco Yuri Grasselli, che ha seguito le operazioni di messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Principio d’incendio nell’ex pizzeria a Spirano, fiamme dal contatore

