Ilrestodelcarlino.it - Ausl e Cona, nuovo corso: "Subito i primi contatti. Pronta a dare il massimo"

"Nel luglio del 2023, al mio arrivo, avevo trovato un’azienda sanitaria anestetizzata. In un anno e mezzo ho portato unmodo di pensare, di valutare e di decidere. E i risultati si vedono. La sanità picena, ora, ha una marcia in più". Parole di Nicoletta Natalini, direttrice generale dell’Ast di Ascoli che, a giorni, lascerà le Marche per unincarico a Ferrara. Assumerà, infatti, la direzione dell’e del Sant’Anna e questo, per lei, è il tempo dei bilanci. Natalini, è contenta dell’incarico a Ferrara? "Onestamente posso ancora dire poco, perché non conosco il giorno esatto in cui prenderò servizio. Proprio oggi (ieri, ndr) ho avuto un colloquio e sono fiduciosa. Farò il meglio possibile, come ho sempre fatto per ogni mia esperienza lavorativa". Come è stato questo periodo? "Molto intenso.