Spazionapoli.it - Napoli-Juventus, la decisione fa infuriare i tifosi azzurri: cosa accadrà al Maradona

Leggi su Spazionapoli.it

Ultime Calcio– Sono arrivati dettagli inediti in vista della super sfida di campionato tra. C’è moltissima attesa per il big match train programma sabato alle ore 18. La partita è sentita a dismisura in Campania, ancor più grazie alla tifoseria azzurra che sente i bianconeri come i “rivali” di sempre. Tutto ciò, lascia presagire un sapore particolare. Infatti, da alcuni anni, il match è sempre al centro dell’attenzione dell’Osservatorio Nazionale, il quale però stavolta ha preso unamolto importante., trasferta aperta ai residenti in Piemonte: le ultimeSono ore molto calde quelle che precedono la super sfida di campionato tra. Le due compagini si daranno battaglia allo stadio Diego Armando, all’interno del quale saranno presenti moltissimisiache bianconeri.