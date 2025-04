Ilgiorno.it - L’ultima pietra d’inciampo. Sarà per Carlo Fumagalli

Unaper, il marinaio di Cascina Foppa arrestato sul fronte greco dopo l’Armistizio e morto nel campo di prigionia di Redi, in Ucraina, nel 1945. Vimercate recupera la memoria del fuochista arruolato sui sottomarini di pattuglia nel Dodecaneso, la cerimonia il 5 maggio nei giardini dedicati aMaria Martini in via Cremagnani.La data non è casuale, la città l’ha scelta da tre anni per onorare i propri martiri "perché segna la liberazione dei campi di sterminio di Mauthausen e di Gusen, dove morirono molti brianzoli: partigiani e operai"."Riportare alla memoria significa non dimenticare, raccontare vuol dire tramandare e divulgare significa educare", ha detto Luca Santambrogio, presidente della Provincia, sulle celebrazioni del 25 Aprile. E il Comitato brianzolo Pietreha riannodato i fili della vita del giovane militare vimercatese "perché non vada perduta".