Domenica In con Mara Venier su Rai 1 anticipazioni e ospiti della trentatreesima puntata del 27 aprile 2025

trentatreesima puntata dell’edizione 2024-2025 di Domenica In che va in onda oggi Domenica 27 aprile 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della trentatreesima puntata di Domenica In.Domenica In, le anticipazioni della trentatreesima puntata del 27 aprileTorna l’appuntamento fisso della Domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.Ma chi saranno gli ospiti di questa trentatreesima puntata di Domenica In? Si parte con Giorgio Panariello che racconterà alcuni episodi divertenti della sua carriera e presenterà il suo nuovo spettacolo teatrale dal titolo ‘E se domani’. Superguidatv.it - Domenica In con Mara Venier su Rai 1, anticipazioni e ospiti della trentatreesima puntata del 27 aprile 2025 Leggi su Superguidatv.it dell’edizione 2024-diIn che va in onda oggi27su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme lediIn.In, ledel 27Torna l’appuntamento fissopomeriggio, quello cone la suaIn. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.Ma chi saranno glidi questadiIn? Si parte con Giorgio Panariello che racconterà alcuni episodi divertentisua carriera e presenterà il suo nuovo spettacolo teatrale dal titolo ‘E se domani’.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Domenica In con Mara Venier su Rai 1, anticipazioni e ospiti della ventisettesima puntata del 16 marzo 2025 - Ventisettesima puntata dell’edizione 2024-2025 di Domenica In che va in onda oggi, domenica 16 marzo 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della ventisettesima puntata di Domenica In. Domenica In, le anticipazioni della ventisettesima puntata del 16 marzo Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. 🔗superguidatv.it

“Chiusura anticipata”. Mara Venier, la brutta notizia su Domenica In: la decisione della Rai - Brutta notizia per Mara Venier e il suo pubblico. La Rai avrebbe preso una decisione su Domenica In che non accontenterà i telespettatori. Anche la stessa conduttrice potrebbe rimanerne un po’ delusa, anche se dovrà prendere atto di questa scelta e accettarla non avendo alternative. Una situazione certamente differente rispetto alle passate stagioni. Mara Venier continua a lavorare instancabilmente a Domenica In, nonostante in più circostanze abbia detto di essere vicina a mollare. 🔗caffeinamagazine.it

Domenica In con Mara Venier su Rai 1, anticipazioni e ospiti della trentesima puntata del 6 aprile 2025 - Trentesima puntata dell’edizione 2024-2025 di Domenica In che va in onda oggi, domenica 6 aprile 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della trentesima puntata di Domenica In. Domenica In, le anticipazioni della trentesima puntata del 6 aprile Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. 🔗superguidatv.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Domenica In, gli ospiti di Mara Venier del 27 aprile 2025: scaletta e anticipazioni; Domenica In chiude, scatta la rivoluzione su Rai 1: “Con o senza Mara Venier”, c'entra anche Giletti; RAI 1 * DOMENICA IN - 27/4: «OSPITI DI MARA VENIER, GIORGIO PANARIELLO -PINO INSEGNO - LINO BANFI - AL BANO CARRISI E LOREDANA LECCISO - IL VESCOVO DI ASSISI MONS. DOMENICO SORRENTINO - PADRE ANTONIO SPADARO; Domenica In di Mara Venier potrebbe chiudere: Allo studio un nuovo contenitore multitematico e affidato a più conduttori. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Domenica In chiude, scatta la rivoluzione su Rai 1: “Con o senza Mara Venier”, c'entra anche Giletti - I vertici Rai sarebbero al lavoro su una ristrutturazione del palinsesto domenicale (con Massimo Giletti e Nunzia De Girolamo pronti): il rumor ... 🔗libero.it

Domenica In, ospiti oggi domenica 27 aprile: le anticipazioni - Tra gli ospiti, Al Bano e Loredana Lecciso Oggi, domenica 27 aprile, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 33ma puntata d ... 🔗adnkronos.com

Domenica in su Rai1 con ospiti di spicco e un ricordo speciale dedicato a papa francesco - Domenica 27 aprile su Rai1 e Rai Italia, Mara Venier conduce Domenica in con ospiti come Giorgio Panariello, Pino Insegno, Al Bano Carrisi e un omaggio a papa Francesco dopo il funerale. 🔗gaeta.it