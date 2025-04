Gemellaggio tra San Zenone e Majano 25 anni di un legame che guarda al futuro

Era il 2000 quando i Comuni di San Zenone degli Ezzelini e Majano (UD) ufficializzarono un'amicizia nata ben prima, nel 1976, sulle macerie del terremoto che il 6 maggio devastò il Friuli quando cioè la comunità di San Zenone degli Ezzelini si mobilita immediatamente per aiutare la popolazione.

