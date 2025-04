Giubileo adolescenti messa in S Pietro

Giubileo degli adolescenti oggi a Roma. In questi giorni sono arrivati nella capitale più di 120mila giovani, molti dei quali hanno potuto assistere ieri anche ai funerali di Papa Francesco. In programma c'è la messa in Piazza San Pietro. Questa sarà presieduta dal cardinale Pietro Parolin, già segretario di Stato, perché con la morte del Papa tutti i capi dei dicasteri decadono. Sarà anche la seconda celebrazione dei Novendiali. Infine, nel pomeriggio il ritorno a casa. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 7.00 Ultimo giorno deldeglioggi a Roma. In questi giorni sono arrivati nella capitale più di 120mila giovani, molti dei quali hanno potuto assistere ieri anche ai funerali di Papa Francesco. In programma c'è lain Piazza San. Questa sarà presieduta dal cardinaleParolin, già segretario di Stato, perché con la morte del Papa tutti i capi dei dicasteri decadono. Sarà anche la seconda celebrazione dei Novendiali. Infine, nel pomeriggio il ritorno a casa.

Roma invasa dai ragazzi: è il Giubileo degli Adolescenti - AGI - Roma è invasa dai ragazzi, si stima siano 130mila quelli che parteciperanno alla Messa del Giubileo degli Adolescenti. Un momento di festa che ha subito delle inevitabili modifiche a causa della morte di Papa Francesco. Saltata la canonizzazione del beato di internet, Carlo Acutis prevista per il 27 aprile. Il Giubileo degli Adolescenti coinvolgerà decine di migliaia di ragazzi provenienti in gran parte dall'Italia, ma anche in gruppi numerosi da Stati Uniti, Brasile, India, Spagna, Portogallo, Francia, Ucraina, Regno Unito, Germania, Cile, Venezuela, Messico, Australia, Argentina, ... 🔗agi.it

