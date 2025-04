Atalanta bomber Retegui in forte dubbio per il Lecce | affaticamento al flessore destro

Lecce per la 34ª giornata: il bomber ha saltato la seconda parte di allenamento per un affaticamento al flessore destro. Ecodibergamo.it - Atalanta, bomber Retegui in forte dubbio per il Lecce: affaticamento al flessore destro Leggi su Ecodibergamo.it CALCIO. Tegola alla vigilia del match di domenica 27 aprile (ore 20,45) al Gewiss Stadium contro ilper la 34ª giornata: ilha saltato la seconda parte di allenamento per unal

Retegui risponde a Kean per il titolo di capocannoniere: quote da fuga per il bomber dell'Atalanta - Quattro gol per far capire chi comanda e staccare i diretti inseguitori per il titolo di capocannoniere. Mateo Retegui rifila un poker al Verona... 🔗calciomercato.com

Retegui, il colpo dell'anno. L'Atalanta mette in mostra un bomber da tripla cifra - 21, 25, 44 e 56: quaterna sulla ruota di Bergamo. Non sono numeri a caso ma i minuti nei quali Mateo Retegui ha bucato la porta del Verona e... 🔗calciomercato.com

Uragano Retegui. Il bomber spinge l’Atalanta: ne fa quattro al Bentegodi. Ederson completa la festa - L’Atalanta cala il poker del suo bomber Mateo Retegui e sbanca facilmente Verona con un sonoro 5-0. Il 25enne argentino naturalizzato italiano ha letteralmente spaccato la partita, piazzando una letale tripletta nel primo tempo e la quarta rete nella ripresa, quando ormai il match del Bentegodi era un allenamento o poco più. Per il cannoniere nerazzurro 20 gol realizzati in campionato in 22 partite, con appena 1326 minuti disputati e una media di un gol segnato ogni 66 minuti. 🔗sport.quotidiano.net

