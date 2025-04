Case popolari 1500 alloggi riqualificati grazie alle risorse regionali

1500 gli alloggi pubblici, attualmente sfitti, che nel giro di tre anni saranno recuperati e resi di nuovo disponibili grazie a un intervento regionale.La giunta, su proposta dell’assessora regionale alle politiche sociali e alla casa Serena Spinelli, ha infatti approvato una misura da 27 milioni di euro rivolta ai soggetti gestori del patrimonio per realizzare, tra il 2025 e il 2027, opere di recupero e ripristino sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica con priorità di intervento per gli alloggi sfitti.Secondo i dati dell’ultimo rapporto sulla condizione abitativa in Toscana, quasi il 10% del patrimonio Erp è libero ma non può essere assegnato perché bisognoso di interventi di manutenzione. Di qui il finanziamento che permetterà il recupero di questi alloggi attraverso opere di manutenzione straordinaria e ripristino. Leggi su Corrieretoscano.it FIRENZE – Saranno circaglipubblici, attualmente sfitti, che nel giro di tre anni saranno recuperati e resi di nuovo disponibilia un intervento regionale.La giunta, su proposta dell’assessora regionalepolitiche sociali e alla casa Serena Spinelli, ha infatti approvato una misura da 27 milioni di euro rivolta ai soggetti gestori del patrimonio per realizzare, tra il 2025 e il 2027, opere di recupero e ripristino sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica con priorità di intervento per glisfitti.Secondo i dati dell’ultimo rapporto sulla condizione abitativa in Toscana, quasi il 10% del patrimonio Erp è libero ma non può essere assegnato perché bisognoso di interventi di manutenzione. Di qui il finanziamento che permetterà il recupero di questiattraverso opere di manutenzione straordinaria e ripristino.

