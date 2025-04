MotoGP Marc Marquez pronto alla nona sinfonia ‘Pecco’ Bagnaia vuole provare l’acuto

Il Gran Premio di Spagna di MotoGP 2025 comincerà alle ore 14:00 di domenica 27 aprile. Troppo facile trovare il titolo per la giornata odierna. "Marc Marquez vuole suonare la nona sinfonia". D'altronde, fra Sprint e GP, quest'anno il trentaduenne iberico ha già conquistato 8 successi. Ieri, nella gara dimezzata, è arrivata l'ottava tacca.Chi può provare a opporsi al predominio di El Trueno de Cervera? I nomi sono tre e vengono citati in ordine non solo alfabetico. Si parte da Francesco Bagnaia, che è forse l'unico in grado di battere il catalano contando esclusivamente sulle proprie forze. Pecco ha chiuso terzo nella Sprint, ma sappiamo come la domenica sappia sempre alzare il proprio livello rispetto al sabato.Il ventottenne piemontese ha un ottimo rapporto con Jerez de la Frontera. Qui sarebbe arrivato il primo podio della carriera se nel luglio 2020 il motore della sua Ducati non fosse andato arrosto.

