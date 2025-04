I cavi internet sottomarini sono il nuovo feudo delle big tech

cavi ad altissima capacità. L’Europa stanzia 1 miliardo, ma competere con gli Usa sarà complicatissimo Wired.it - I cavi internet sottomarini sono il nuovo feudo delle big tech Leggi su Wired.it Google, Meta, Microsoft e Amazon da sole dominano il 70% della capacità del traffico intercontinentale e continuano a investire nella realizzazione diad altissima capacità. L’Europa stanzia 1 miliardo, ma competere con gli Usa sarà complicatissimo

