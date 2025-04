Delpini incontra i sindaci e i ragazzi

Delpini e i sindaci brianzoli. Al centro del confronto di quest’anno ci sarà una grande novità: accanto ai primi cittadini, saliranno sul palco anche rappresentanze di giovani tra i 19 e i 35 anni, per dare voce ai loro sogni, aspettative e proposte. Un dialogo a tre per riflettere insieme sul governo della cosa pubblica, ispirandosi alle riflessioni di Delpini nell’ultimo Discorso alla Città tenuto alla festa di Sant’Ambrogio. Il dibattito si articolerà in due momenti: prima gli interventi dei portavoce dei giovani e dei sindaci, sui temi considerati prioritari; poi la parola all’arcivescovo, che offrirà la sua visione e aprirà il dialogo con tutti i partecipanti. Ilgiorno.it - Delpini incontra i sindaci e i ragazzi Leggi su Ilgiorno.it Un incontro rinnovato con uno sguardo innanzitutto ai giovani. Sabato prossimo, alle 10, l’auditorium della Provincia di Monza e Brianza ospiterà il tradizionale appuntamento tra l’arcivescovo di Milano Marioe ibrianzoli. Al centro del confronto di quest’anno ci sarà una grande novità: accanto ai primi cittadini, saliranno sul palco anche rappresentanze di giovani tra i 19 e i 35 anni, per dare voce ai loro sogni, aspettative e proposte. Un dialogo a tre per riflettere insieme sul governo della cosa pubblica, ispirandosi alle riflessioni dinell’ultimo Discorso alla Città tenuto alla festa di Sant’Ambrogio. Il dibattito si articolerà in due momenti: prima gli interventi dei portavoce dei giovani e dei, sui temi considerati prioritari; poi la parola all’arcivescovo, che offrirà la sua visione e aprirà il dialogo con tutti i partecipanti.

