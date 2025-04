Rsa La Pelucca di Sesto Il Cda sospende Corsani

Corsani e l’avvio della procedura, come da regolamento, di revoca dalla carica di consigliere". Lo ha comunicato la Fondazione La Pelucca, dopo lo scandalo che ha investito la Rsa di via Campanella, che gestisce anche altri servizi sociosanitari sul territorio. Il provvedimento era stato sollecitato anche dalle opposizioni consiliari.Secondo le accuse, Corsani avrebbe inviato messaggi a sfondo sessuale a un minorenne, che con un compagno era stato mandato dalla scuola a fare volontariato nella casa di riposo dopo che i due erano stati sospesi dalle lezioni per essersi picchiati fuori dall’istituto superiore sestese e avere diffuso pure il video. Ilgiorno.it - Rsa La Pelucca di Sesto. Il Cda sospende Corsani Leggi su Ilgiorno.it Un consiglio di amministrazione straordinario quello che è andato in scena ieri, in cui è stato deliberata all’unanimità dei presenti "l’immediata sospensione cautelare e prudenziale degli incarichi conferiti al consigliere Gabrielee l’avvio della procedura, come da regolamento, di revoca dalla carica di consigliere". Lo ha comunicato la Fondazione La, dopo lo scandalo che ha investito la Rsa di via Campanella, che gestisce anche altri servizi sociosanitari sul territorio. Il provvedimento era stato sollecitato anche dalle opposizioni consiliari.Secondo le accuse,avrebbe inviato messaggi a sfondo sessuale a un minorenne, che con un compagno era stato mandato dalla scuola a fare volontariato nella casa di riposo dopo che i due erano stati sospesi dalle lezioni per essersi picchiati fuori dall’istituto superiore sestese e avere diffuso pure il video.

