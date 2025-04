Una casa per due Entrambi a contratto | divisi dalla polizia

contratto regolare di affitto. Peccato però che si trattava della stessa casa. E quando l’hanno scoperto stava per succedere il finimondo.Un equivoco o qualcuno ha fatto il furbo, beffandosi di Entrambi? Al momento, una risposta certa al quesito non c’è. Esiste però un intervento da parte della polizia che ha realmente scoperto che entrambe le persone in questione avevano un contratto regolare per l’affitto dello stesso appartamento, in via della Montagnola, ma lo hanno scoperto solo quando il secondo inquilino ha tentato di entrare nell’appartamento e ci ha trovato un altro affittuario. L’agenzia infatti aveva concluso i due contratti a due trentenni, l’uno italiano l’altro di origine nigeriana all’insaputa uno dell’altro. Ilrestodelcarlino.it - Una casa per due . Entrambi a contratto: divisi dalla polizia Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sembra il titolo di un’appassionante sit-com, "Un appartamento per due". Eppure è successo realmente nella nostra città. In due erano in possesso di unregolare di affitto. Peccato però che si trattava della stessa. E quando l’hanno scoperto stava per succedere il finimondo.Un equivoco o qualcuno ha fatto il furbo, beffandosi di? Al momento, una risposta certa al quesito non c’è. Esiste però un intervento da parte dellache ha realmente scoperto che entrambe le persone in questione avevano unregolare per l’affitto dello stesso appartamento, in via della Montagnola, ma lo hanno scoperto solo quando il secondo inquilino ha tentato di entrare nell’appartamento e ci ha trovato un altro affittuario. L’agenzia infatti aveva concluso i due contratti a due trentenni, l’uno italiano l’altro di origine nigeriana all’insaputa uno dell’altro.

