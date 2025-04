L' uomo che uscì vivo dal Gran Mare di Sabbia

Ilgiornale.it - L'uomo che uscì vivo dal "Gran Mare di Sabbia" Leggi su Ilgiornale.it Nel posto che inghiottì l'armata persiana del Re Cambise, l'atleta estremo Stefano Miglietti ha camminato per quasi sei giorni, completamente solo

